Блинкен нанесёт визиты в африканские страны

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Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Кению, Нигерию и Сенегал 15-20 ноября.
Блинкен нанесёт визиты в африканские страны
  • Reuters
  • © Leah Millis

Как говорится в заявлении Госдепартамента, в ходе визитов госсекретарь «подчеркнет глубину и широту наших отношений с африканскими партнерами».

Отмечается, что целью визита будет «развитие сотрудничества между США и Африкой по общим глобальным приоритетам, включая прекращение пандемии COVID-19 и восстановление более инклюзивной глобальной экономики, борьбу с климатическим кризисом, возрождение наших демократий и укрепление мира и безопасности».

Ранее Блинкен призвал стороны конфликта в Эфиопии начать переговоры.

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