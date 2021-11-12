Блинкен нанесёт визиты в африканские страны

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Кению, Нигерию и Сенегал 15-20 ноября.

Как говорится в заявлении Госдепартамента, в ходе визитов госсекретарь «подчеркнет глубину и широту наших отношений с африканскими партнерами».

Отмечается, что целью визита будет «развитие сотрудничества между США и Африкой по общим глобальным приоритетам, включая прекращение пандемии COVID-19 и восстановление более инклюзивной глобальной экономики, борьбу с климатическим кризисом, возрождение наших демократий и укрепление мира и безопасности».

Ранее Блинкен призвал стороны конфликта в Эфиопии начать переговоры.