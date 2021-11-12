Milenio: Интерпол объявил в розыск экс-главу мексиканской Pemex

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Интерпол выпустил красный формуляр в отношении экс-директора государственной нефтегазовой компании Мексики Petróleos Mexicanos (Pemex) Карлоса Альберто Тревиньо Медины.
Milenio: Интерпол объявил в розыск экс-главу мексиканской Pemex
  • Reuters
  • © Daniel Becerril

Об этом сообщает Milenio.

«Интерпол уведомил генеральную прокуратуру республики о выпуске формуляра и начале международного розыска бывшего чиновника, возглавлявшего Pemex в период с 2017 по 2018 год», — сообщил источник в правительстве.

Отмечается, что ордер на международный розыск выдан в связи с предполагаемым получением взятки в размере 4 млн песо при одобрении энергетической реформы в администрации прошлого президента.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти страны обратятся в международные организации с заявлением о похищении дипломата Алекса Сааба, который был экстрадирован в США.

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