Milenio: Интерпол объявил в розыск экс-главу мексиканской Pemex
- Reuters
- © Daniel Becerril
Об этом сообщает Milenio.
«Интерпол уведомил генеральную прокуратуру республики о выпуске формуляра и начале международного розыска бывшего чиновника, возглавлявшего Pemex в период с 2017 по 2018 год», — сообщил источник в правительстве.
Отмечается, что ордер на международный розыск выдан в связи с предполагаемым получением взятки в размере 4 млн песо при одобрении энергетической реформы в администрации прошлого президента.
Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти страны обратятся в международные организации с заявлением о похищении дипломата Алекса Сааба, который был экстрадирован в США.