Milenio: Интерпол объявил в розыск экс-главу мексиканской Pemex

Интерпол выпустил красный формуляр в отношении экс-директора государственной нефтегазовой компании Мексики Petróleos Mexicanos (Pemex) Карлоса Альберто Тревиньо Медины.

Об этом сообщает Milenio.

«Интерпол уведомил генеральную прокуратуру республики о выпуске формуляра и начале международного розыска бывшего чиновника, возглавлявшего Pemex в период с 2017 по 2018 год», — сообщил источник в правительстве.

Отмечается, что ордер на международный розыск выдан в связи с предполагаемым получением взятки в размере 4 млн песо при одобрении энергетической реформы в администрации прошлого президента.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти страны обратятся в международные организации с заявлением о похищении дипломата Алекса Сааба, который был экстрадирован в США.