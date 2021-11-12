Число жертв давки на концерте в Техасе достигло девяти

Число погибших в результате давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта в американском штате Техас возросло до девяти.

Об этом сообщает телеканал KTRK со ссылкой на родственников семьи одной из погибших.

«Адвокат семьи... объявил в четверг, что она скончалась накануне вечером от полученных критических травм», — сообщает телеканал.

По данным телеканала, погибшую звали Бхарти Шахани, ей было 22 года.

Ранее стало известно, что во время выступления рэпера Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld в Техасе произошла давка, в результате которой восемь человек погибли, более 300 получили травмы.

Россияне отсутствуют в списке пострадавших.