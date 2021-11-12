Число жертв давки на концерте в Техасе достигло девяти
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Об этом сообщает телеканал KTRK со ссылкой на родственников семьи одной из погибших.
«Адвокат семьи... объявил в четверг, что она скончалась накануне вечером от полученных критических травм», — сообщает телеканал.
По данным телеканала, погибшую звали Бхарти Шахани, ей было 22 года.
Ранее стало известно, что во время выступления рэпера Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld в Техасе произошла давка, в результате которой восемь человек погибли, более 300 получили травмы.
Россияне отсутствуют в списке пострадавших.