«Прибыль для них оказалась важнее»: на Трэвиса Скотта подали в суд после смертельной давки во время его выступления

Во время выступления рэпера Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld в Техасе началась давка, в результате которой восемь человек погибли, более 300 получили травмы. Пострадавшие подали в суд на артиста, организаторов шоу, а также приглашённую звезду — Дрейка. Согласно искам, исполнители и координаторы знали о нарастающей панике и первых пострадавших, однако не стали прерывать концерт. Ранее Скотта уже уличали в организации беспорядков и подстрекательстве толпы на музыкальных мероприятиях.

7 ноября стало известно о первых судебных исках, поданных против американского рэпера Трэвиса Скотта после инцидента на музыкальном фестивале Astroworld. Во время выступления артиста в пятницу, 5 ноября, началась давка, в результате которой погибли восемь человек. Среди них были подростки в возрасте 14 и 16 лет. Более 300 зрителей получили травмы, 25 госпитализированы.

По данным Variety, Скотт неоднократно прерывал выступление, чтобы обратить внимание охраны на происходящее в зале, однако потом продолжал исполнять запланированную программу. В то же время члены пожарной охраны были привлечены к спасению пострадавших. Несколько человек в толпе потеряли сознание, им потребовалась сердечно-лёгочная реанимация.

Кроме того, правоохранители задержали 25 человек, в том числе за распитие спиртных напитков в общественном месте и хранение запрещённых веществ. По словам начальника полиции Хьюстона Троя Финнера, когда один из сотрудников службы безопасности пытался остановить толпу, некто вколол ему в шею неизвестное вещество. Пострадавший потерял сознание, ему и ещё ряду присутствующих потребовался препарат от передозировки опиоидов.

Трэвис Скотт завершил выступление, только когда полностью отработал программу. Как пишет The Washington Post, судя по сделанным во время концерта видеороликам, когда давка начиналась, зрители пытались позвать на помощь, однако их никто не слышал из-за громкой музыки. Паника нарастала в течение 70 минут.

«Я абсолютно потрясён тем, что случилось вчера вечером. Молюсь за всех, кто пострадал от произошедшего на фестивале Astroworld, и их семьи», — прокомментировал инцидент Трэвис Скотт.

Среди первых истцов, выдвинувших обвинения против артиста и организаторов шоу Live Nation, — получивший на концерте серьёзные телесные повреждения Кристиан Паредес из Остина. Он описал некоторые увечья как необратимые, а в список ответчиков включил рэпера Дрейка, участвовавшего в шоу в качестве приглашённого гостя.

«Налицо все признаки того, что исполнители, организаторы фестиваля и те, кто предоставил им площадку, были осведомлены не только о сутолоке в рядах зрителей, но также и о риске получить в ней травмы или погибнуть. Тем не менее прибыль для них оказалась важнее (безопасности. — RT) гостей мероприятия, и грозившему обернуться гибелью людей шоу позволили продолжаться», — утверждает юрист, представляющий интересы Паредеса.

Также получен иск от жителя Хьюстона Мануэля Соузы.

«Будучи гордыми жителями Хьюстона, мы потрясены ужасной трагедией, произошедшей в пятницу вечером. Трэвис Скотт ранее уже подстрекал к насилию и создавал на концертах условия, опасные для посетителей. Так, после того, как билеты на фестиваль были полностью распроданы, рэпер написал в Twitter, что беснующихся поклонников (на концерт. — RT) пропустят. Он и те, кто продвигал и поддерживал это мероприятие, должны ответить за свои чудовищные действия. Мы намерены добиться, чтобы они в полной мере понесли ответственность, и показать, что такое поведение в нашем замечательном городе недопустимо», — говорит адвокат пострадавшего.

Расследование обстоятельств произошедшего продолжается. По данным Houston Chronicle, его значительная часть будет основана на видеоматериалах, размещённых в сети участниками фестиваля.

Юрист из Хьюстона Расти Хардин подчёркивает, что ключевой вопрос, на который необходимо ответить в ходе расследования: «Что конкретно послужило причиной смерти и травм зрителей?»

«Если факты укажут на то, что причиной гибели или травм стало не то, что людей затаптывали, а давка, из-за которой они не могли дышать, тогда, думаю, продюсерам вменят ещё более серьёзное правонарушение. Тысячи посетителей стремились протолкнуться как можно ближе к сцене и прорваться через ограждения, чтобы оказаться как можно ближе к Трэвису Скотту, в результате чего люди были сдавлены (толпой. — RT)», — говорит Хардин.

В том случае, если вина Live Nation будет доказана, ущерб компании составит сотни миллионов долларов. Также не исключено, что ответственность за произошедшее понесёт сам Трэвис Скотт. Это произойдёт, если неопровержимо установят, что он подстрекал толпу.

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В 2017 году компания Live Nation организовала фестиваль в Лас-Вегасе, во время которого мужчина из Невады открыл стрельбу из номера отеля и убил 58 человек.

Как сообщает New York Post, Трэвис Скотт в прошлом уже неоднократно становился фигурантом подобных расследований. Он был уличён в разжигании беспорядков, подстрекательстве зрителей на музыкальных фестивалях и игнорировании требований безопасности.

В 2015 году Скотта задержали на фестивале Lollapalooza после того, как десятки фанатов отреагировали на его призыв и пробрались на сцену, не обращая внимания на сотрудников службы безопасности.

В 2017 году на шоу с его участием на площадке Walmart Arkansas Music Pavilion получили травмы несколько человек, в том числе охранник. Артист признал себя виновным в хулиганстве. Спустя несколько недель на одном из его концертов зритель упал с балкона, после чего остался парализованным. Пострадавший утверждает, что Скотт приказал охранникам вытащить его на сцену, тем самым усугубив ситуацию.