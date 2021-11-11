Орбан заявил о важности для Венгрии отношений с Россией, ФРГ и Турцией
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Об этом он сказал на пресс-конференции в Анкаре.
«Для нас важны три точки: Москва, Берлин и Стамбул. Сейчас, конечно, это Анкара. Мы живём в этом треугольнике, и нам нужно укреплять дружбу и развивать стратегическое сотрудничество с этими странами», — цитирует венгерского премьера ТАСС.
Ранее Орбан призвал не связывать политическую критику с поставками энергоресурсов, подчеркнув, что для Венгрии было необходимо заключить соглашение по газу с Россией.