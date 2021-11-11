Политолог Гаспарян высказался об обвинениях Польши в адрес России по поводу ситуации с мигрантами

Политолог Армен Гаспарян в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал обвинения Польши в адрес России по поводу ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

«Чтобы мы с вами (Россия. — RT) ни сказали, чтобы мы ни предложили, чтобы мы ни сделали, мы всё равно ни при каких обстоятельствах не удовлетворим Польшу. Это в принципе невозможно. Польша зачастую саму себя удовлетворить не в состоянии, а что хотеть от страны, которую они искренне считают своим главным вековым врагом», — отметил он.

По его словам, в вопросе с мигрантами для Польши было главным «показать себя в очередной раз всеевропейской потерпевшей».

«Выжать жалость из скупых на эмоции европейцев в условиях пандемии коронавируса, попросить побольше денег, а если не денег, то колючую проволоку — это, кстати, получили, Эстония расщедрилась... И второй момент — показывать, какие коварные и злые terrible bad russians, которые всеми силами пытаются дестабилизировать обстановку», — отметил он.

По мнению политолога, в этой истории Польша пытается свалить всю вину за миграционный кризис на Россию, а Белоруссию выставить несамостоятельным сообщником.

«Я просто обращаю внимание на хронологию событий. Сначала было сделано заявление, что во всём виноват Лукашенко... Потом прозвучало заявление, что Лукашенко наверняка действовал несамостоятельно. После этого прозвучало заявление, что Лукашенко вообще никто и всем заправляет Путин», — подчеркнул Гаспарян.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают абсолютно безответственными и неприемлемыми слова польского премьера Матеуша Моравецкого об ответственности российской стороны за ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе.