Меркель в беседе с Путиным обвинила Белоруссию в ситуации с мигрантами

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Временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным обвинила Белоруссию в напряжённой ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.
Меркель в беседе с Путиным обвинила Белоруссию в ситуации с мигрантами
  • РИА Новости

«В ходе телефонного разговора канцлер и президент России обменялись мнениями о текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.

По мнению немецкой стороны, Белоруссия использует мигрантов «в гибридной атаке на Европейский союз».

Ранее сообщалось, что Путин провёл вторые за два дня телефонные переговоры с Меркель. Они обсуждали ситуацию на белорусско-польской границе.

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