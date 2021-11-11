Меркель в беседе с Путиным обвинила Белоруссию в ситуации с мигрантами
- РИА Новости
«В ходе телефонного разговора канцлер и президент России обменялись мнениями о текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.
По мнению немецкой стороны, Белоруссия использует мигрантов «в гибридной атаке на Европейский союз».
Ранее сообщалось, что Путин провёл вторые за два дня телефонные переговоры с Меркель. Они обсуждали ситуацию на белорусско-польской границе.