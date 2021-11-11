В МИД России пообещали поддержку Минску в случае усиления санкций ЕС

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Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова оказать помощь Минску в случае усиления санкций со стороны Евросоюза.
В МИД России пообещали поддержку Минску в случае усиления санкций ЕС
  • РИА Новости

«Белорусским друзьям мы всегда подставим плечо», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможной поддержке Минска в случае введения новых санкций в отношении Белоруссии.

Панкин напомнил позицию главы МИД России Сергея Лаврова, который заявил о бессмысленности и беспочвенности санкций против Минска.

Ранее в МИД России сообщили, что Москва считает реалистичным сценарием введение санкций Евросоюза в отношении Минска из-за миграционного кризиса на границах Белоруссии с Литвой и Польшей. 

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