В МИД России пообещали поддержку Минску в случае усиления санкций ЕС

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова оказать помощь Минску в случае усиления санкций со стороны Евросоюза.

«Белорусским друзьям мы всегда подставим плечо», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможной поддержке Минска в случае введения новых санкций в отношении Белоруссии.

Панкин напомнил позицию главы МИД России Сергея Лаврова, который заявил о бессмысленности и беспочвенности санкций против Минска.

Ранее в МИД России сообщили, что Москва считает реалистичным сценарием введение санкций Евросоюза в отношении Минска из-за миграционного кризиса на границах Белоруссии с Литвой и Польшей.