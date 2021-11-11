В МИД России пообещали поддержку Минску в случае усиления санкций ЕС
- РИА Новости
«Белорусским друзьям мы всегда подставим плечо», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможной поддержке Минска в случае введения новых санкций в отношении Белоруссии.
Панкин напомнил позицию главы МИД России Сергея Лаврова, который заявил о бессмысленности и беспочвенности санкций против Минска.
Ранее в МИД России сообщили, что Москва считает реалистичным сценарием введение санкций Евросоюза в отношении Минска из-за миграционного кризиса на границах Белоруссии с Литвой и Польшей.