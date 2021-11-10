В МИД России назвали реалистичным введение санкций ЕС против Минска из-за мигрантов

Москва считает реалистичным сценарием введение санкций Евросоюза в отношении Минска из-за миграционного кризиса на границах Белоруссии с Литвой и Польшей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Санкции — это, как мы уже все поняли, излюбленный инструмент политики наших западных партнёров, поэтому данный сценарий в общем реалистичен», — сказала она на брифинге с журналистами.

Захарова отметила, что европейские страны предпочитают решать вопросы с мигрантами не через прямой контакт с Минском.

«Мы считаем односторонние санкции в отношении суверенных государств неприемлемыми, нелегитимными с точки зрения международного права и подтверждаем нашу решимость оказывать Белоруссии и её народу всестороннюю поддержку», — подытожила дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.