В МИД России назвали реалистичным введение санкций ЕС против Минска из-за мигрантов
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«Санкции — это, как мы уже все поняли, излюбленный инструмент политики наших западных партнёров, поэтому данный сценарий в общем реалистичен», — сказала она на брифинге с журналистами.
Захарова отметила, что европейские страны предпочитают решать вопросы с мигрантами не через прямой контакт с Минском.
«Мы считаем односторонние санкции в отношении суверенных государств неприемлемыми, нелегитимными с точки зрения международного права и подтверждаем нашу решимость оказывать Белоруссии и её народу всестороннюю поддержку», — подытожила дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.