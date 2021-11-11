Посол России высказался об отношениях с Германией
- Reuters
Об этом сообщило РИА Новости.
По его словам, у России с Германией «огромная позитивная повестка дня».
Он отметил, что в двусторонних отношениях есть очень много проектов и сфер, где найдены точки соприкосновения.
«Мы будем наслаждаться «Бесами» Достоевского и дальше, но мы прогоним злых бесов из российско-немецких отношений», — сказал Нечаев.
Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель.