Посол России высказался об отношениях с Германией

Посол России в Германии Сергей Нечаев в ходе мероприятия в Дрездене по случаю 200-летия со дня рождения писателя Фёдора Достоевского рассказал об отношениях Москвы и Берлина.

Об этом сообщило РИА Новости.

По его словам, у России с Германией «огромная позитивная повестка дня».

Он отметил, что в двусторонних отношениях есть очень много проектов и сфер, где найдены точки соприкосновения.

«Мы будем наслаждаться «Бесами» Достоевского и дальше, но мы прогоним злых бесов из российско-немецких отношений», — сказал Нечаев.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель.