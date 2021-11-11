Посол России высказался об отношениях с Германией

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Посол России в Германии Сергей Нечаев в ходе мероприятия в Дрездене по случаю 200-летия со дня рождения писателя Фёдора Достоевского рассказал об отношениях Москвы и Берлина.
Посол России высказался об отношениях с Германией
  • Reuters

Об этом сообщило РИА Новости.

По его словам, у России с Германией «огромная позитивная повестка дня».

Он отметил, что в двусторонних отношениях есть очень много  проектов и сфер, где найдены точки соприкосновения.

«Мы будем наслаждаться «Бесами» Достоевского и дальше, но мы прогоним злых бесов из российско-немецких отношений», — сказал Нечаев.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель.

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