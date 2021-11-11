В МИД Польши не подтвердили задержание россиянина на границе с Белоруссией

В МИД Польши не подтверждают информацию о задержании гражданина России на польско-белорусской границе. Об этом сообщил пресс-секретарь польского Министерства иностранных дел Лукаш Ясина.

«Мы никакой информации про людей, которые были бы гражданами России или других государств, не знаем в польском МИД. Я не подтверждаю. Кроме трёх граждан Германии, которые хотели поддержать беженцев. Мы отправили обратно их», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что польская сторона не уведомляла Москву о задержании россиянина якобы за помощь мигрантам в незаконном пересечении границы.

Российская сторона направила Польше соответствующий запрос.