В МИД Польши не подтвердили задержание россиянина на границе с Белоруссией

Короткая ссылка
В МИД Польши не подтверждают информацию о задержании гражданина России на польско-белорусской границе. Об этом сообщил пресс-секретарь польского Министерства иностранных дел Лукаш Ясина.
В МИД Польши не подтвердили задержание россиянина на границе с Белоруссией
  • Reuters

«Мы никакой информации про людей, которые были бы гражданами России или других государств, не знаем в польском МИД. Я не подтверждаю. Кроме трёх граждан Германии, которые хотели поддержать беженцев. Мы отправили обратно их», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что польская сторона не уведомляла Москву о задержании россиянина якобы за помощь мигрантам в незаконном пересечении границы.

Российская сторона направила Польше соответствующий запрос.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить