Дипломаты отправили запрос по ситуации с задержанием россиянина в Польше

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что польская сторона не уведомляла Москву о задержании россиянина якобы за помощь мигрантам в незаконном пересечении границы.

«На вторую половину дня среды, действительно, мы видели эту информацию в средствах массовой информации, но официальные польские власти наше посольство не уведомляли. Наше посольство пытается эту ситуацию прояснить», — приводит РИА Новости её слова в эфире телеканала «РБК».

Захарова отметила, что российская сторона направила Польше соответствующий запрос.

Ранее стало известно, что польские пограничники за минувшие сутки зафиксировали 599 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии.