Дипломаты отправили запрос по ситуации с задержанием россиянина в Польше
- РИА Новости
«На вторую половину дня среды, действительно, мы видели эту информацию в средствах массовой информации, но официальные польские власти наше посольство не уведомляли. Наше посольство пытается эту ситуацию прояснить», — приводит РИА Новости её слова в эфире телеканала «РБК».
Захарова отметила, что российская сторона направила Польше соответствующий запрос.
Ранее стало известно, что польские пограничники за минувшие сутки зафиксировали 599 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии.