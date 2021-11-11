Замглавы МИД России: Москва не приемлет «тона диктата» со стороны США

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Москва надеется, что в Вашингтоне осознают неприемлемость «тона диктата» и ультиматумов в отношении России, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Замглавы МИД России: Москва не приемлет «тона диктата» со стороны США
  • РИА Новости

«Мы продолжим работу, продолжим реализацию договорённостей базового принципиального характера, которые были достигнуты на встрече президента Путина с президентом Байденом в Женеве», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Он отметил, что российская сторона работает с уважением к американским коллегам, однако не будет при этом отступать от своих интересов.

«Разговор ультимативный, тон диктата абсолютно неприемлем. С такими обращениями лучше даже и не адресоваться к нам», — подчеркнул замглавы МИД России.

По его словам, кризис в отношениях между Москвой и Вашингтоном не прекращается, несмотря на серию недавних контактов. Рябков констатировал, что между сторонами сохраняется большая разница в подходах как к вопросам двустороннего свойства, так и международного характера.

В МИД России ранее призвали США и НАТО оценить риски в связи с активностью в Чёрном море.

Кроме того, сохраняется проблема в выдаче виз США дипломатам — официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что глава международной организации продолжит взаимодействие с Вашингтоном по решению этого вопроса.

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