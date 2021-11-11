РИА Новости: Турция отвергла обвинения в причастности к перевозке мигрантов в Белоруссию

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Турция отвергает обвинения в причастности к перевозке мигрантов в Белоруссию, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в беседе со своим польским коллегой Збигневом Рау.
РИА Новости: Турция отвергла обвинения в причастности к перевозке мигрантов в Белоруссию
  • Reuters
  • © Umit Bektas

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

«Наш министр передал польской стороне своё огорчение тем, что, несмотря на то что Турция не является стороной проблемы, её пытаются сделать таковой. Он отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании Turkish Airlines по этому вопросу», — сообщил собеседник агентства.

По словам собеседника издания, Чавушоглу предложил Варшаве направить в Турцию техническую комиссию с инспекцией для изучения вопроса, связанного с миграционным кризисом.

Ранее в ходе переговоров стороны договорились о сотрудничестве по вопросу миграционного кризиса.

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