РИА Новости: Турция отвергла обвинения в причастности к перевозке мигрантов в Белоруссию
- Reuters
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.
«Наш министр передал польской стороне своё огорчение тем, что, несмотря на то что Турция не является стороной проблемы, её пытаются сделать таковой. Он отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании Turkish Airlines по этому вопросу», — сообщил собеседник агентства.
По словам собеседника издания, Чавушоглу предложил Варшаве направить в Турцию техническую комиссию с инспекцией для изучения вопроса, связанного с миграционным кризисом.
Ранее в ходе переговоров стороны договорились о сотрудничестве по вопросу миграционного кризиса.