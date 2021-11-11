Посол России передал Ортеге поздравления с победой на выборах в Никарагуа
- Reuters
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«Примите поздравления по случаю убедительной победы на выборах президента Республики Никарагуа. Итоги голосования в полной мере подтвердили ваш весомый политический авторитет, а также широкую поддержку курса возглавляемого вами Сандинистского фронта, направленного на социально-экономическое развитие страны, защиту её суверенитета и международных позиций», — приводит агентство текст послания.
Российская сторона выразила уверенность в наращивании стратегического партнёрства между странами на благо народов и в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности.
Как стало известно ранее, Ортега победил на выборах главы государства: по итогам голосования, которое прошло 7 октября, он набрал более 75% голосов.
Президент США Джо Байден назвал выборный процесс в Никарагуа притворством. В Совете ЕС заявили, что выборы в Никарагуа «прошли без демократических гарантий, а их результатам не хватает легитимности».
Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Даниэля Ортегу с переизбранием, также к поздравлениям присоединился президент Кубы Мигель Диас-Канель.