Посол России передал Ортеге поздравления с победой на выборах в Никарагуа

Посол России в Никарагуа поздравил новоизбранного президента центральноамериканской страны Даниэля Ортегу с победой на выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст поздравления, под которым подписался российский президент Владимир Путин.

«Примите поздравления по случаю убедительной победы на выборах президента Республики Никарагуа. Итоги голосования в полной мере подтвердили ваш весомый политический авторитет, а также широкую поддержку курса возглавляемого вами Сандинистского фронта, направленного на социально-экономическое развитие страны, защиту её суверенитета и международных позиций», — приводит агентство текст послания.

Российская сторона выразила уверенность в наращивании стратегического партнёрства между странами на благо народов и в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности.

Как стало известно ранее, Ортега победил на выборах главы государства: по итогам голосования, которое прошло 7 октября, он набрал более 75% голосов.

Президент США Джо Байден назвал выборный процесс в Никарагуа притворством. В Совете ЕС заявили, что выборы в Никарагуа «прошли без демократических гарантий, а их результатам не хватает легитимности».

Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Даниэля Ортегу с переизбранием, также к поздравлениям присоединился президент Кубы Мигель Диас-Канель.