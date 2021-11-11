Посол России передал Ортеге поздравления с победой на выборах в Никарагуа

Короткая ссылка
Посол России в Никарагуа поздравил новоизбранного президента центральноамериканской страны Даниэля Ортегу с победой на выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст поздравления, под которым подписался российский президент Владимир Путин.
Посол России передал Ортеге поздравления с победой на выборах в Никарагуа
  • Reuters
  • © Honduras Presidency

«Примите поздравления по случаю убедительной победы на выборах президента Республики Никарагуа. Итоги голосования в полной мере подтвердили ваш весомый политический авторитет, а также широкую поддержку курса возглавляемого вами Сандинистского фронта, направленного на социально-экономическое развитие страны, защиту её суверенитета и международных позиций», — приводит агентство текст послания.

Российская сторона выразила уверенность в наращивании стратегического партнёрства между странами на благо народов и в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности.

Как стало известно ранее, Ортега победил на выборах главы государства: по итогам голосования, которое прошло 7 октября, он набрал более 75% голосов.

Президент США Джо Байден назвал выборный процесс в Никарагуа притворствомВ Совете ЕС заявили, что выборы в Никарагуа «прошли без демократических гарантий, а их результатам не хватает легитимности».

Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Даниэля Ортегу с переизбранием, также к поздравлениям присоединился президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить