Антонов назвал набором вредных лозунгов хартию стратегического партнёрства Украины и США

Подписанная 10 ноября хартия о стратегическом партнёрстве между США и Украиной представляет собой набор вредных лозунгов, документ нацелен на обострение ситуации, а не на снижение напряжённости, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Документ — набор лозунгов, причём вредных. Очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряжённости. Кроме того, почти в каждой строчке — геополитическая заряженность на противодействие России», — сказал посол.

Накануне украинская делегация прибыла в Вашингтон, где состоялось подписание новой хартии стратегического партнёрства Украины и США.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба перед этим пообещал направить России «чёткий сигнал» на текущей неделе от Киева и Вашингтона с целью дать понять, что у Украины есть союзники, которые «заставят Кремль заплатить высокую цену» в случае «расширения агрессии».