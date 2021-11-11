Байден высказался о ценах на потребительские товары в США

Уровень потребительских цен в США по-прежнему является слишком высоким, заявил американский президент Джо Байден.

«Сегодняшний экономический доклад показал, что уровень безработицы продолжает падать, но потребительские цены всё ещё слишком высоки», — приводит ТАСС слова Байдена на выступлении в Балтиморе.

По его словам, все товары, от галлона бензина до буханки хлеба стоят дороже.

Он отметил, что при этом в стране происходят самые высокие за десятилетия темпы роста экономики.

Ранее стало известно, что министерство торговли США вводит антидемпинговые пошлины на ряд видов алюминиевой фольги из России, Армении, Бразилии, Омана и Турции.