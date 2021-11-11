США и Румыния намерены расширять сотрудничество в Чёрном море

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США и Румыния намерены продолжать активизацию совместные начинания в рамках НАТО, уделяя Черноморскому региону особое внимание.

«Вместе стороны будут развивать значительные достижения, такие как комплекс ПРО в Девеселу, а также продолжат активизировать совместные начинания в рамках НАТО для выполнения своих обязательств по обороне и сдерживанию, уделяя особое внимание региону Черного моря», — говорится в сообщении Госдепа.

Отмечается, что сотрудничество в сфере безопасности является ключевым компонентом партнёрства двух стран.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американские военные будут проводить военные операции, в том числе в Чёрном море, «как посчитают нужным».

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