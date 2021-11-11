Макрон и Харрис обсудили сотрудничество США и Франции в космосе

Президент Франции Эммануэль Макрон и вице-президент США Камала Харрис договорились о расширении сотрудничества их стран в космосе и в сфере кибербезопасности.

«Вице-президент Харрис и президент Макрон согласились установить всеобъемлющий диалог США и Франции по космосу», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Отмечается, что стороны намерены усилить гражданское и коммерческое сотрудничество в космосе.

Также страны будут предпринимать усилия, направленные на развитие международного сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Ранее Эммануэль Макрон отметил, что Франции предстоит стать председателем Совета Евросоюза в обстановке, когда в мире наблюдается столкновение крупных государств.