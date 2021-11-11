Макрон и Харрис обсудили сотрудничество США и Франции в космосе

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон и вице-президент США Камала Харрис договорились о расширении сотрудничества их стран в космосе и в сфере кибербезопасности.
Макрон и Харрис обсудили сотрудничество США и Франции в космосе
  • AP
  • © Christophe Ena

«Вице-президент Харрис и президент Макрон согласились установить всеобъемлющий диалог США и Франции по космосу», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Отмечается, что стороны намерены усилить гражданское и коммерческое сотрудничество в космосе.

Также страны будут предпринимать усилия, направленные на развитие международного сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Ранее Эммануэль Макрон отметил, что Франции предстоит стать председателем Совета Евросоюза в обстановке, когда в мире наблюдается столкновение крупных государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить