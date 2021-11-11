Макрон и Харрис обсудили сотрудничество США и Франции в космосе
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«Вице-президент Харрис и президент Макрон согласились установить всеобъемлющий диалог США и Франции по космосу», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Отмечается, что стороны намерены усилить гражданское и коммерческое сотрудничество в космосе.
Также страны будут предпринимать усилия, направленные на развитие международного сотрудничества в сфере кибербезопасности.
Ранее Эммануэль Макрон отметил, что Франции предстоит стать председателем Совета Евросоюза в обстановке, когда в мире наблюдается столкновение крупных государств.