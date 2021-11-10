Байден и глава Еврокомиссии обсудили ситуацию на границе ЕС и Белоруссии
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«Лидеры обсудили гуманитарную ситуацию на границе ЕС с Белоруссией и выразили глубокую обеспокоенность потоками нелегальной миграции», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Стороны также выразили приверженность «суверенитету и территориальной целостности Украины».
Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз изучает возможность введения санкций против авиакомпаний, которые доставляют мигрантов в Белоруссию.