Boeing выплатит компенсации по делу о катастрофе Ethiopian Airlines
- Reuters
«Boeing согласилась выплатить наследникам, выжившим родственникам, иждивенцам и бенефициарам жертв инцидента с Ethiopian Airlines, рейс 302… по всем доказанным убыткам от смерти родственников», — приводит РИА Новости выдержку из документа.
Размер компенсации в документе не указан.
Соглашение сторон, как ожидается, должен утвердить суд.
В марте 2019 года в результате крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек.
В октябре 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в море в Индонезии. В результате ЧП погибли 189 человек.