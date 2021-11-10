Boeing выплатит компенсации по делу о катастрофе Ethiopian Airlines

Корпорация Boeing согласилась выплатить компенсации семьям погибших при катастрофе модели 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines в 2019 году.

«Boeing согласилась выплатить наследникам, выжившим родственникам, иждивенцам и бенефициарам жертв инцидента с Ethiopian Airlines, рейс 302… по всем доказанным убыткам от смерти родственников», — приводит РИА Новости выдержку из документа.

Размер компенсации в документе не указан.

Соглашение сторон, как ожидается, должен утвердить суд.

В марте 2019 года в результате крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в море в Индонезии. В результате ЧП погибли 189 человек.