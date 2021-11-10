Boeing выплатит компенсации по делу о катастрофе Ethiopian Airlines

Короткая ссылка
Корпорация Boeing согласилась выплатить компенсации семьям погибших при катастрофе модели 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines в 2019 году.
Boeing выплатит компенсации по делу о катастрофе Ethiopian Airlines
  • Reuters

«Boeing согласилась выплатить наследникам, выжившим родственникам, иждивенцам и бенефициарам жертв инцидента с Ethiopian Airlines, рейс 302… по всем доказанным убыткам от смерти родственников», — приводит РИА Новости выдержку из документа.

Размер компенсации в документе не указан.

Соглашение сторон, как ожидается, должен утвердить суд.

В марте 2019 года в результате крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в море в Индонезии. В результате ЧП погибли 189 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить