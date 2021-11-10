Россия не примет участия в созванной США встрече по борьбе с пандемией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не примет участия в созванной США виртуальной министерской встрече по борьбе с пандемией 10 ноября из-за организационных сложностей и плотного графика главы МИД Сергея Лаврова.

По словам Захаровой, подробными данными о программе и участниках в Москве не располагают.

«Информацию о предстоящем мероприятии мы получили лишь в самом конце октября. К тому времени рабочий график министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова был сформирован и не позволил ему принять участие в упомянутой встрече. Поскольку американская сторона сообщила, что не готова включить в число участников иных лиц, кроме министров иностранных дел, направить другого представителя российской стороны не представилось возможным», — говорится в сообщении.

Захарова отметила, что в Москве желают участникам мероприятия успехов.

Ранее постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что санкции на фоне пандемии коронавирусной усиливают неравенство в мире.