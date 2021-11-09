Небензя заявил об усилении неравенства из-за санкций на фоне пандемии

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Постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что санкции на фоне пандемии коронавируса усиливают неравенство в мире.
Небензя заявил об усилении неравенства из-за санкций на фоне пандемии
  • AP

«Ещё более порочной практикой является применение незаконных односторонних санкций или угрозы санкций, либо отказ в предоставлении помощи развитию», — приводит ТАСС его слова во время выступления Совета Безопасности ООН.

Небензя отметил, что такие рестрикции на фоне пандемии коронавируса сужают возможности государств по преодолению её последствий, а также усугубляют неравенство на межгосударственном уровне.

По мнению дипломата, санкции «бьют по благосостоянию невинных людей».

В феврале Небензя заявил, что президенту США Джо Байдену и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлены коллективные письма от имени представителей академических кругов, журналистов, гуманитарных работников и бывших послов с призывом отменить санкции против Сирии.

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