Небензя рассказал о письмах Байдену и Джонсону о снятии санкций с САР

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Президенту США Джо Байдену и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлены коллективные письма от имени представителей академических кругов, журналистов, гуманитарных работников и бывших послов с призывом отменить санкции против Сирии, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя рассказал о письмах Байдену и Джонсону о снятии санкций с САР
  • Reuters

По его словам, эти обращения были направлены на основе заключения спецдокладчика ООН по влиянию санкций на права человека Елены Довгань.

«В конце января с. г. президенту Дж. Байдену и премьер-министру Б. Джонсону за подписью более 90 человек были направлены коллективные письма с просьбой отменить антисирийские санкции... В этом письме прямо говорится, что «в правозащитной и гуманитарной среде утверждается консенсус, что такая форма коллективного наказания гражданского населения, как санкции, ведёт Сирию к беспрецедентной гуманитарной катастрофе», — приводит слова Небензи на заседании СБ ООН постпредство России.

В ноябре глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал отменить санкции в отношении Сирии на фоне пандемии коронавируса.

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