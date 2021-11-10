Замглавы МИД России провёл переговоры со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии

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Замглавы МИД России Андрей Руденко провёл переговоры со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Замглавы МИД России провёл переговоры со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии
  • РИА Новости

«10 ноября заместитель министра иностранных дел России А.Ю. Руденко принял специального представителя ЕС по Центральной Азии Т. Хакалу, прибывшую в Москву с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили текущую ситуацию в Центрально-Азиатском регионе, в том числе выступили за предотвращение гуманитарной катастрофы в Афганистане. 

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова к возобновлению отношений с Евросоюзом на принципах равноправия.

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