Замглавы МИД России провёл переговоры со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии
- РИА Новости
«10 ноября заместитель министра иностранных дел России А.Ю. Руденко принял специального представителя ЕС по Центральной Азии Т. Хакалу, прибывшую в Москву с рабочим визитом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудили текущую ситуацию в Центрально-Азиатском регионе, в том числе выступили за предотвращение гуманитарной катастрофы в Афганистане.
Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова к возобновлению отношений с Евросоюзом на принципах равноправия.