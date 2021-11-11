В МИД Польши заявили, что задержанные в стране граждане Германии вернулись в ФРГ

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Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что задержанные в стране граждане Германии вернулись в ФРГ.

«Мы отправили их обратно в Германию. Знаете, у нас нет границы с Германией. Возможно очень быстро вернуться в эту страну», — ответил пресс-секретарь МИД Польши в эфире радиоcтанции «Эхо Москвы» на вопрос о том, где в настоящее время находятся задержанные граждане Германии.

Ранее Ясина заявил, что в МИД Польши не подтверждают информацию о задержании гражданина России на польско-белорусской границе. По его словам, были задержаны только трое немцев, которые хотели поддержать беженцев.

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