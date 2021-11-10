Американист объяснил появление публикаций о реактивации артиллерийского командования США в ФРГ

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что в понедельник, 8 ноября, американская армия официально реактивировала 56-е артиллерийское командование в Германии.

По словам американиста, подобные публикации можно расценивать как «медийное сопровождение действий военных».

«Скорее всего, военные реформируют или восстанавливают свои планы военного, технологического, организационного американского или натовского присутствия в Европе, а медийное сопровождение требуется для того, чтобы получать необходимый фон, а далее объяснять это действие, в том числе для американских получателей такого сообщения: это могут быть и конгрессмены, конечно, которые впоследствии выделяют финансирование на такого рода деятельность», — пояснил Ярыгин.

Ранее, как сообщало издание The Washington Times, в понедельник, 8 ноября, американская армия официально реактивировала 56-е артиллерийское командование в Германии.

Как пишет издание, это ответ США на рост напряжённости «между альянсом НАТО и Россией, которая демонстрирует всё более наступательную позицию».

По словам главы нового формирования генерал-майора Стивена Мараниана, оно повысит уровень синхронизированности объединённых и многонациональных огневых систем и средств.

Так, командование будет не только контролировать американские операции, где задействуется артиллерия, но и координировать действия с другими формированиями и союзниками НАТО.