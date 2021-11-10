WT: США возродили 56-е артиллерийское командование в Европе для «противостояния России»
- Reuters
Как пишет издание, это ответ США на рост напряжённости «между альянсом НАТО и Россией, которая демонстрирует всё более наступательную позицию».
По словам главы нового формирования генерал-майора Стивена Мараниана, оно повысит уровень синхронизированности объединённых и многонациональных огневых систем и средств.
Так, командование будет не только контролировать американские операции, где задействуется артиллерия, но и координировать действия с другими формированиями и союзниками НАТО.
По информации издания, в период холодной войны в Германии базировалось 56-е командование полевой артиллерии, которое отвечало за развёрнутые в Европе ракеты средней дальности Pershing II. В июне 1991 года, спустя четыре года после ратификации Договора о ракетах средней и меньшей дальности между СССР и США, командование было расформировано.
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