WT: США возродили 56-е артиллерийское командование в Европе для «противостояния России»

В понедельник, 8 ноября, американская армия официально реактивировала 56-е артиллерийское командование в Германии, сообщает The Washington Times.

Как пишет издание, это ответ США на рост напряжённости «между альянсом НАТО и Россией, которая демонстрирует всё более наступательную позицию».

По словам главы нового формирования генерал-майора Стивена Мараниана, оно повысит уровень синхронизированности объединённых и многонациональных огневых систем и средств.

Так, командование будет не только контролировать американские операции, где задействуется артиллерия, но и координировать действия с другими формированиями и союзниками НАТО.

По информации издания, в период холодной войны в Германии базировалось 56-е командование полевой артиллерии, которое отвечало за развёрнутые в Европе ракеты средней дальности Pershing II. В июне 1991 года, спустя четыре года после ратификации Договора о ракетах средней и меньшей дальности между СССР и США, командование было расформировано.

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