Лавров назвал неуместными сравнения ситуации на границе Польши с событиями 1939 года

Глава МИД России Сергей Лавров назвал неуместным сравнение польскими военными экспертами ситуации на границе своей страны с событиями 1939 года. Российский министр предложил им также вспомнить о разделе Чехословакии годом ранее — в 1938 году.

По словам Лаврова, в дискуссиях на политические темы на Западе «всё чаще просматривается стремление взывать к историческим примерам» и проводить исторические параллели, при этом используя «тактику отсечения».

«Если польские военные эксперты говорят, что ситуация напоминает им 1939 год, почему бы им не вспомнить 1938 год? Может быть, им это тоже что-то бы напомнило из той эпохи — когда делили Чехословакию, например. Я считаю, что такие параллели абсолютно неуместны. Они отражают неадекватность мышления тех людей, которые их произносят, тем более если это люди, облечённые какой-то властью», — сказал министр на пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Лавров также отметил, что ни Польша, ни Литва не обращались к России с вопросами о возможном посредничестве в ситуации с миграционными кризисом.

По его мнению, эти страны пока лишь «наслаждаются собственной крутостью» и «громоподобными заявлениями» о развивающейся проблеме.