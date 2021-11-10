Лавров: Польша и Литва не обращались к России с вопросами о миграционном кризисе

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Ни Польша, ни Литва не обращались к России с вопросами о возможном посредничестве в ситуации с миграционными кризисом, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Как отметил глава МИД, по его мнению, эти страны пока лишь «наслаждаются собственной крутостью» и «громоподобными заявлениями» о развивающейся проблеме.
Лавров: Польша и Литва не обращались к России с вопросами о миграционном кризисе
  • © Leonid Shcheglov/BelTA
  • AP

«Они, по-моему, вообще ни к кому не обращаются, а просто наслаждаются собственной крутостью, делая такие громоподобные заявления, обвиняя Белоруссию, а заодно и Россию, как стоящую за этими событиями», — сказал министр на пресс-конференции с с участием министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.

Как ранее отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, обвинения польских властей в адрес России из-за миграционного кризиса переходят все рамки приличия и здравого смысла и являются ложью.

Она напомнила, что миграционный кризис является не отдельным событием, а очередной и не последней волной миграции, причины которой лежат в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке странами НАТО.

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