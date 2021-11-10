Захарова: заявления Польши о миграционном кризисе переходят рамки здравого смысла

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Обвинения польских властей в адрес России из-за миграционного кризиса переходят все рамки приличия и здравого смысла и являются ложью, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: заявления Польши о миграционном кризисе переходят рамки здравого смысла
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  • © Konstantin Kokoshkin

«Удивительно, конечно, то, что мы слышим из Варшавы. Это, честно говоря, на мой взгляд, переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла. Я говорю и об обвинениях в адрес нашей страны, и в целом об оценках ситуации», — сказала дипломат в эфире «Соловьёв Live».

Захарова напомнила, что миграционный кризис является не отдельным событием, а очередной и не последней волной миграции, причины которой лежат в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке странами НАТО.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал не забывать, откуда «растут ноги» нынешнего кризиса с беженцами на границе ЕС.

Он напомнил о политике западных стран, включая НАТО и ЕС, которые пытались навязать жителям Ближнего Востока и Северной Африки «лучшую жизнь» и демократию в том виде, в котором её трактовал Запад.

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