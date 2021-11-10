Политолог Бальбек назвал антироссийской истерикой заявления Польши о миграционном кризисе

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Анастасия Румянцева
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT раскритиковал обвинения польских властей в адрес России из-за миграционного кризиса.
Политолог Бальбек назвал антироссийской истерикой заявления Польши о миграционном кризисе
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«Удивительная метаморфоза произошла с Польшей. В угоду сиюминутным политическим интересам забыты приличия и исторические факты российско-польских отношений. Думаю, что это бизнес», — подчеркнул Бальбек.

Он отметил, что «на исторической памяти много не заработаешь, а вот на антироссийских истериках получаются неплохие дивиденды».

«И в угоду этому позорному бизнесу принесено в жертву достоинство польской нации, от имени которой говорят политики (и надо отметить, абсолютно лживые политики)», — заключил он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что обвинения польских властей в адрес России из-за миграционного кризиса переходят все рамки приличий и здравого смысла и являются ложью.

Захарова напомнила, что миграционный кризис является не отдельным событием, а очередной и не последней волной миграции, причины которой лежат в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке странами НАТО.

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