Самолёт разведки наземных целей Е-8С ВВС США обнаружили над Чёрным морем

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Над Чёрным морем 9 ноября был обнаружен самолёт разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, сообщили в Минобороны России. На протяжении полёта он сопровождался радиолокационными средствами российских зенитных ракетных войск ВКС.
Самолёт разведки наземных целей Е-8С ВВС США обнаружили над Чёрным морем
  • © United States Air Force

«Вылетевший с авиабазы Рамштайн (ФРГ) американский самолёт Е-8С в течение 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве на эшелонах 7—10 тыс. м над северо-западной, центральной и северо-восточной частями Чёрного моря», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Его минимальное приближение к государственной границе России составило 35 км, отметили в министерстве.

Там напомнили, что в настоящее время с целью участия в учении в Черноморском регионе находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney ВМС США.

Как отмечали в Минобороны, действия США в Чёрном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе.

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