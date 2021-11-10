Самолёт разведки наземных целей Е-8С ВВС США обнаружили над Чёрным морем
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«Вылетевший с авиабазы Рамштайн (ФРГ) американский самолёт Е-8С в течение 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве на эшелонах 7—10 тыс. м над северо-западной, центральной и северо-восточной частями Чёрного моря», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Его минимальное приближение к государственной границе России составило 35 км, отметили в министерстве.
Там напомнили, что в настоящее время с целью участия в учении в Черноморском регионе находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney ВМС США.
Как отмечали в Минобороны, действия США в Чёрном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе.