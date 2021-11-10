Россия планирует расширить консульское присутствие в Канаде

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Россия видит необходимость в расширении консульского присутствия в Канаде, с Оттавой будет прорабатываться вопрос открытия консульства в Ванкувере, рассказал российский посол Олег Степанов.
Россия планирует расширить консульское присутствие в Канаде
  • Reuters
  • © Chris Wattie

«На наш взгляд, объективно назрела необходимость расширения нашего консульского присутствия. Будем прорабатывать с канадской стороной возможность открытия такого пункта в Ванкувере. Это одна из важных практических задач», — сказал дипломат РИА Новости.

В начале ноября замглавы МИД России Сергей Рябков предложил США направить в Москву дипломатических сотрудников, чтобы «хотя бы консульские услуги предоставлялись в более-менее нормальном объёме».

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