Си Цзиньпин заявил о готовности работать с США для преодоления разногласий

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Китай готов работать с США для совместного решения региональных и международных вопросов и преодоления разногласий. Об этом сообщило китайское посольство в Вашингтоне со ссылкой на письмо председателя КНР Си Цзиньпина.
Си Цзиньпин заявил о готовности работать с США для преодоления разногласий
  • Reuters
  • © Brian Snyder

Как отмечается, Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай, «следуя принципам взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, готов работать с США для того, чтобы продвигать обмены и всестороннее взаимодействие, совместно решать региональные и международные вопросы и (отвечать. — RT) на глобальные вызовы».

К тому же лидер КНР заявил о готовности Пекина «должным образом преодолевать разногласия с тем, чтобы вернуть отношения Китая и США на правильный путь уверенного и стабильного развития».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планируют провести виртуальный саммит на следующей неделе.

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