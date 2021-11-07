В США высказались о торговых переговорах с Китаем

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказался о торговых переговорах с Китаем.

«Наш торговый представитель Кэтрин Тай сейчас ведёт переговоры с правительством Китая по поводу торговой сделки президента Трампа, решая, как лучше двигаться вперёд. Речь идёт не только о тарифах, но и о нашем общем подходе к торговым отношениям с Китаем», — цитирует его РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Риме заявил, что их страны могут вести совместную работу по ситуации вокруг КНДР, Мьянмы, Ирана, Афганистана и по борьбе с климатическими изменениями.