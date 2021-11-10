В Пентагоне отметили возможность дестабилизации на границе Польши и Белоруссии

Миграционный кризис на польско-белорусской границе может привести к дестабилизации обстановки в регионе, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь американского Минобороны Джон Кирби.

«Мы в целом обеспокоены ... потенциальными дестабилизирующими эффектами миграционных действий в регионе», — отметил Кирби.

По его словам, Пентагон согласен с мнением Госдепа Соединённых Штатов, возлагающего ответственность за происходящее на белорусские власти.

«Мы также разделяем призывы наших коллег в Госдепартаменте к незамедлительному прекращению этих неприемлемых действий», — сказал Кирби.

Он также заявил о нежелании эскалации данной ситуации в Европейском регионе.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польская сторона готовится к «долгим месяцам» миграционного кризиса на границе с Белоруссией.