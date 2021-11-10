Блинкен обсудил с президентом Ирака покушение на премьера страны

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с иракским президентом Бархамом Салехом осудил недавнее покушение на премьер-министра страны Мустафу аль-Каземи. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

«Блинкен выразил осуждение террористической атаки на резиденцию премьер-министра Ирака», — сказано в заявлении.

По мнению Блинкена, этот инцидент стал нападением на суверенитет и стабильность иракского государства.

Он также подтвердил прочное партнёрством Соединённых Штатов с правительством и народом Ирака.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что на резиденцию иракского премьера была совершена атака заминированного беспилотника.

Позднее в Госдепартаменте США предложили помощь Ираку в расследовании покушения на премьера.