Блинкен обсудил с президентом Ирака покушение на премьера страны
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«Блинкен выразил осуждение террористической атаки на резиденцию премьер-министра Ирака», — сказано в заявлении.
По мнению Блинкена, этот инцидент стал нападением на суверенитет и стабильность иракского государства.
Он также подтвердил прочное партнёрством Соединённых Штатов с правительством и народом Ирака.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что на резиденцию иракского премьера была совершена атака заминированного беспилотника.
Позднее в Госдепартаменте США предложили помощь Ираку в расследовании покушения на премьера.