В Израиле более 4 млн граждан полностью вакцинировались от COVID-19

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Свыше 4 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса в Израиле. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава страны.
В Израиле более 4 млн граждан полностью вакцинировались от COVID-19
  • AP
  • © Maya Alleruzzo

«4 000 333 вакцинированных израильтян уже получили третью дозу прививки», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Уточняется, что на данный момент первую дозу вакцины получили 6,25 млн человек, вторую — 5,75 млн.

В ведомстве отметили, что третью препарата могут получить все, кто «был вакцинирован двумя дозами вакцины, если прошло не менее пяти месяцев с даты получения второй дозы».

Ранее Минздрав Израиля утвердил схему въезда в страну туристов, вакцинированных российским препаратом от коронавируса «Спутник V».

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