SZ: в ФРГ рассматривают опцию с заморозкой «Северного потока — 2»

В Германии допускают возможное приостановление проекта газопровода «Северный поток — 2» из-за «чрезмерной энергетической зависимости» от России. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

«Допуск газопровода «Северный поток — 2» к эксплуатации... остаётся самым важным политическим решением, которое прежнее федеральное правительство передаст в наследство следующему», — цитирует РИА Новости текст материала.

Отмечается, что немецкие политики должны прибегнуть к «единственному» методу борьбы с проектом: «разделить владельца газа и оператора сети».

Кроме того, в статье утверждается, что Берлину якобы придётся приостановить строительство трубопровода из-за политических целей.

Ранее премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер призвал скорее ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2».

В свою очередь, глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил, что газопровод «Северный поток — 2» способствует энергетической безопасности.