Макрон: Франция возобновит строительство ядерных реакторов

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Франция впервые за долгое время возобновит строительство ядерных реакторов, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Макрон: Франция возобновит строительство ядерных реакторов
  • AP
  • © Andy Buchanan

«Мы намерены, впервые за десятилетия, возобновить строительство ядерных реакторов в нашей стране», — цитирует РИА Новости обращение Макрона к нации.

По его словам, для того чтобы гарантировать энергетическую независимость, Франции необходимо экономить энергию и инвестировать в углеродную энергетику.

Он также заявил о намерении продолжить развитие возобновляемых источников энергии.

21 октября французское правительство приняло решение о заморозке цен на газ до конца 2022 года. 

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