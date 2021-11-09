Макрон: Франция возобновит строительство ядерных реакторов
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«Мы намерены, впервые за десятилетия, возобновить строительство ядерных реакторов в нашей стране», — цитирует РИА Новости обращение Макрона к нации.
По его словам, для того чтобы гарантировать энергетическую независимость, Франции необходимо экономить энергию и инвестировать в углеродную энергетику.
Он также заявил о намерении продолжить развитие возобновляемых источников энергии.
21 октября французское правительство приняло решение о заморозке цен на газ до конца 2022 года.