Правительство Франции заморозило цены на газ до конца 2022 года

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Французское правительство приняло решение о заморозке цен на газ до конца 2022 года. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.
Правительство Франции заморозило цены на газ до конца 2022 года
  • AP
  • © Laurent Cipriani

«Цена на газ будет заморожена до конца 2022 года», — цитирует ТАСС Кастекса. 

По его словам, снижение цен будет идти медленнее, чем  ожидалось, поэтому было принято решение о введении  моратория на весь 2022 год.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что дефицит газа в Европе является результатом экономической политики, которую проводит Еврокомиссия.

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