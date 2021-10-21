Правительство Франции заморозило цены на газ до конца 2022 года

Французское правительство приняло решение о заморозке цен на газ до конца 2022 года. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

«Цена на газ будет заморожена до конца 2022 года», — цитирует ТАСС Кастекса.

По его словам, снижение цен будет идти медленнее, чем ожидалось, поэтому было принято решение о введении моратория на весь 2022 год.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что дефицит газа в Европе является результатом экономической политики, которую проводит Еврокомиссия.