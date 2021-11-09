Двое сирийских военных пострадали в результате ударов ВВС Израиля

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Двое сирийских военнослужащих пострадали в результате удара израильских ВВС в сирийской провинции Хомс.
Двое сирийских военных пострадали в результате ударов ВВС Израиля
  • Reuters
  • © SANA

Как рассказал на брифинге замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, 8 ноября шесть самолётов F-15 израильских ВВС нарушили сирийскую границу и выпустили восемь управляемых ракет по тыловым объектам армии САР в провинции Хомс.

Дежурные силы сирийских ПВО уничтожили шесть ракет из стоящих на вооружении армии Сирии комплексов российского производства «Бук-М2» и «Панцирь-С».

«В результате израильских авиаударов причинён незначительный материальный ущерб, получили ранения двое сирийских военнослужащих», — заявил Кулить в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что объекты в сирийской провинции Хомс подверглись авиаударам со стороны Израиля.

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