Двое сирийских военных пострадали в результате ударов ВВС Израиля

Двое сирийских военнослужащих пострадали в результате удара израильских ВВС в сирийской провинции Хомс.

Как рассказал на брифинге замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, 8 ноября шесть самолётов F-15 израильских ВВС нарушили сирийскую границу и выпустили восемь управляемых ракет по тыловым объектам армии САР в провинции Хомс.

Дежурные силы сирийских ПВО уничтожили шесть ракет из стоящих на вооружении армии Сирии комплексов российского производства «Бук-М2» и «Панцирь-С».

«В результате израильских авиаударов причинён незначительный материальный ущерб, получили ранения двое сирийских военнослужащих», — заявил Кулить в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что объекты в сирийской провинции Хомс подверглись авиаударам со стороны Израиля.