SANA: сирийские объекты подверглись авиаударам Израиля

Короткая ссылка
Объекты в сирийской провинции Хомс подверглись авиаударам со стороны Израиля, ранения получили двое военнослужащих, сообщает SANA.
SANA: сирийские объекты подверглись авиаударам Израиля
  • Reuters

«Военный источник сообщил, что примерно в 19:16 8 октября израильский противник осуществил воздушную агрессию с севера от Бейрута, нанеся удары по некоторым объектам в центральных и прибрежных районах Сирии», — говорится в сообщении агентства.

Сирийские средства ПВО «сбили большинство израильских ракет», уточняется в сообщении. Ранения получили двое военнослужащих, «нанесён материальный ущерб».

Как сообщалось ранее, системы противовоздушной обороны Сирии отреагировали на воздушную атаку в провинции Хомс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить