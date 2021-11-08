SANA: сирийские объекты подверглись авиаударам Израиля

Объекты в сирийской провинции Хомс подверглись авиаударам со стороны Израиля, ранения получили двое военнослужащих, сообщает SANA.

«Военный источник сообщил, что примерно в 19:16 8 октября израильский противник осуществил воздушную агрессию с севера от Бейрута, нанеся удары по некоторым объектам в центральных и прибрежных районах Сирии», — говорится в сообщении агентства.

Сирийские средства ПВО «сбили большинство израильских ракет», уточняется в сообщении. Ранения получили двое военнослужащих, «нанесён материальный ущерб».

Как сообщалось ранее, системы противовоздушной обороны Сирии отреагировали на воздушную атаку в провинции Хомс.