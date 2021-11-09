В ООН призвали соблюдать международное право на фоне ситуации на польской границе
- Reuters
«Каждая страна имеет право на защиту своих границ. Но это не освобождает её от обязанности соблюдать международное право, в особенности если это касается беженцев», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.
Он отметил, что в ООН хотели бы видеть достойное отношение к людям, которые движутся в поисках лучшей жизни.
По его словам, политические разногласия между странами должны решаться так, чтобы достоинство людей не ущемлялось.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мигранты из Афганистана направляются в страны Евросоюза в том числе через Украину, но Запад об этом молчит.