В МИД Франции заявили о готовности усилить меры против Белоруссии

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Франция готова к рассмотрению вопроса об усилении мер против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.
В МИД Франции заявили о готовности усилить меры против Белоруссии
  • Reuters

«Мы солидарны с Польшей... столкнувшейся с проблемой искусственно созданных Минском миграционных потоков», — приводит ТАСС слова представителя МИД Франции.

Во французском внешнеполитическом ведомстве заявили, что белорусские власти «подпитывают миграционный трафик для дестабилизации ЕС».

Отмечается, что Франция готова к «усилению мер против белорусского режима».

Ранее сейм Литвы утвердил введение в приграничных с Белоруссией районах режима чрезвычайного положения из-за обострения кризиса и рисков нелегальной миграции беженцев.

Минобороны Белоруссии сообщило, что военного атташе при посольстве Польши в Минске вызвали в белорусское оборонное ведомство в связи с безосновательными обвинениями в причастности белорусских военных к миграционному кризису.

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