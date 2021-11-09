В МИД Франции заявили о готовности усилить меры против Белоруссии
- Reuters
«Мы солидарны с Польшей... столкнувшейся с проблемой искусственно созданных Минском миграционных потоков», — приводит ТАСС слова представителя МИД Франции.
Во французском внешнеполитическом ведомстве заявили, что белорусские власти «подпитывают миграционный трафик для дестабилизации ЕС».
Отмечается, что Франция готова к «усилению мер против белорусского режима».
Ранее сейм Литвы утвердил введение в приграничных с Белоруссией районах режима чрезвычайного положения из-за обострения кризиса и рисков нелегальной миграции беженцев.
Минобороны Белоруссии сообщило, что военного атташе при посольстве Польши в Минске вызвали в белорусское оборонное ведомство в связи с безосновательными обвинениями в причастности белорусских военных к миграционному кризису.