Президент Польши обсудил с главами Литвы и Латвии ситуацию на границе с Белоруссией

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что обсудил с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией.
Президент Польши обсудил с главами Литвы и Латвии ситуацию на границе с Белоруссией
  • Reuters

«Говорил вчера во второй половине дня по телефону, мониторя ситуацию на границе, с лидерами соседних с нами государств, нашими союзниками — президентами Эстонии, Латвии и дважды — с президентом Литвы, в том числе сегодня утром», — цитирует РИА Новости Дуду.

Дуда обсудил ситуацию на польско-белорусской границе также и с генеральным секретарём НАТО Йенсем Столтенбергом.

Ранее представитель пресс-службы Европейской комиссии Дана Спинант сообщила, что ЕК внимательно следит за ситуацией на границе Белоруссии и Польши.

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