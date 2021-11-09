Дуда рассказал о предотвращении попыток пересечения мигрантами границы Польши

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что польские правоохранительные органы предотвратили попытки пересечения мигрантами границы со стороны Белоруссии.

«Были атаки на границу, мы видели этих молодых мужчин, которые атаковали, кидали стволы деревьев, чтобы обвалить ограждение, чтобы перейти границу. Полиции, пограничникам и внутренним войскам удалось удержать границу», — приводит РИА Новости его слова.

По данным Дуды, группы мигрантов насчитывали несколько тысяч человек.

Ранее сообщалось, что польская погранслужба зафиксировала в понедельник, 8 ноября, 309 попыток незаконного пересечения мигрантами границы Польши с Белоруссией. Задержаны 17 человек.