Дуда рассказал о предотвращении попыток пересечения мигрантами границы Польши
- Reuters
«Были атаки на границу, мы видели этих молодых мужчин, которые атаковали, кидали стволы деревьев, чтобы обвалить ограждение, чтобы перейти границу. Полиции, пограничникам и внутренним войскам удалось удержать границу», — приводит РИА Новости его слова.
По данным Дуды, группы мигрантов насчитывали несколько тысяч человек.
Ранее сообщалось, что польская погранслужба зафиксировала в понедельник, 8 ноября, 309 попыток незаконного пересечения мигрантами границы Польши с Белоруссией. Задержаны 17 человек.