Дуда рассказал о предотвращении попыток пересечения мигрантами границы Польши

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что польские правоохранительные органы предотвратили попытки пересечения мигрантами границы со стороны Белоруссии.
Дуда рассказал о предотвращении попыток пересечения мигрантами границы Польши
  • Reuters

«Были атаки на границу, мы видели этих молодых мужчин, которые атаковали, кидали стволы деревьев, чтобы обвалить ограждение, чтобы перейти границу. Полиции, пограничникам и внутренним войскам удалось удержать границу», — приводит РИА Новости его слова.

По данным Дуды, группы мигрантов насчитывали несколько тысяч человек.

Ранее сообщалось, что польская погранслужба зафиксировала в понедельник, 8 ноября, 309 попыток незаконного пересечения мигрантами границы Польши с Белоруссией. Задержаны 17 человек.

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