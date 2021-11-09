ЕС приостановил действие упрощённого визового режима для официальных лиц Белоруссии
- AP
«Совет приостановил действие положений об упрощении визового режима для должностных лиц белорусского режима», — говорится в сообщении.
Как отмечается, данное решение является «ответом на продолжающуюся гибридную атаку со стороны белорусского режима».
В Совете стран ЕС уточнили, что это решение не повлияет на обычных граждан Белоруссии, «которые по-прежнему будут пользоваться теми же выгодами соглашения об упрощении визового режима, что и в настоящее время».
Ранее стало известно, что МИД Польши призвал ввести новые санкции из-за ситуации на границе с Белоруссией.