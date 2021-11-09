ЕС приостановил действие упрощённого визового режима для официальных лиц Белоруссии

Евросоюз принял решение приостановить действие упрощённого визового режима для официальных лиц Белоруссии. Соответствующая информация опубликована на сайте Совета стран ЕС.

«Совет приостановил действие положений об упрощении визового режима для должностных лиц белорусского режима», — говорится в сообщении.

Как отмечается, данное решение является «ответом на продолжающуюся гибридную атаку со стороны белорусского режима».

В Совете стран ЕС уточнили, что это решение не повлияет на обычных граждан Белоруссии, «которые по-прежнему будут пользоваться теми же выгодами соглашения об упрощении визового режима, что и в настоящее время».

Ранее стало известно, что МИД Польши призвал ввести новые санкции из-за ситуации на границе с Белоруссией.