ЕС приостановил действие упрощённого визового режима для официальных лиц Белоруссии

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Евросоюз принял решение приостановить действие упрощённого визового режима для официальных лиц Белоруссии. Соответствующая информация опубликована на сайте Совета стран ЕС.
ЕС приостановил действие упрощённого визового режима для официальных лиц Белоруссии
  • AP

«Совет приостановил действие положений об упрощении визового режима для должностных лиц белорусского режима», — говорится в сообщении.

Как отмечается, данное решение является «ответом на продолжающуюся гибридную атаку со стороны белорусского режима».

В Совете стран ЕС уточнили, что это решение не повлияет на обычных граждан Белоруссии, «которые по-прежнему будут пользоваться теми же выгодами соглашения об упрощении визового режима, что и в настоящее время».

Ранее стало известно, что МИД Польши призвал ввести новые санкции из-за ситуации на границе с Белоруссией.

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