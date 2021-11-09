Ортега назвал результат на выборах победой народов Латинской Америки и Карибского бассейна

Победа Сандинистского фронта национального освобождения на выборах в Никарагуа стала победой народов Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом заявил РИА Новости выигравший выборы президент страны Даниэль Ортега.

«Это победа народов Латинской Америки и Карибского бассейна. Я уверен, что это пример, который мы подаём Латинской Америке — Кубе, Венесуэле, Никарагуа, Боливии и другим народам, которые сражаются за многополярность», — сказал он после церемонии памяти революционера Карлоса Фонсеки в Манагуа на площади Революции.

Как стало известно ранее, Ортега победил на выборах главы государства: по итогам голосования, которое прошло 7 октября, он набрал более 75% голосов.

Президент США Джо Байден назвал выборный процесс в Никарагуа притворством. В Совете ЕС заявили, что выборы в Никарагуа «прошли без демократических гарантий, а их результатам не хватает легитимности».

Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Даниэля Ортегу с переизбранием, также к поздравлениям присоединился президент Кубы Мигель Диас-Канель.