Ортега назвал результат на выборах победой народов Латинской Америки и Карибского бассейна

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Победа Сандинистского фронта национального освобождения на выборах в Никарагуа стала победой народов Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом заявил РИА Новости выигравший выборы президент страны Даниэль Ортега.
Ортега назвал результат на выборах победой народов Латинской Америки и Карибского бассейна
  • AP

«Это победа народов Латинской Америки и Карибского бассейна. Я уверен, что это пример, который мы подаём Латинской Америке — Кубе, Венесуэле, Никарагуа, Боливии и другим народам, которые сражаются за многополярность», — сказал он после церемонии памяти революционера Карлоса Фонсеки в Манагуа на площади Революции.

Как стало известно ранее, Ортега победил на выборах главы государства: по итогам голосования, которое прошло 7 октября, он набрал более 75% голосов.

Президент США Джо Байден назвал выборный процесс в Никарагуа притворствомВ Совете ЕС заявили, что выборы в Никарагуа «прошли без демократических гарантий, а их результатам не хватает легитимности».

Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Даниэля Ортегу с переизбранием, также к поздравлениям присоединился президент Кубы Мигель Диас-Канель.

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